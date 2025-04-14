Маска-пленка как база под макияж при высыпаниях: работает ли лайфхак

В сети появился бьюти-лайфхак: если нанести на воспаление маску-пленку, дать ей высохнуть и затем сделать макияж – высыпание станет практически незаметным.

Для проверки на участок кожи с покраснением наносится тонкий слой маски-пленки. После ее высыхания сверху распределяется тональное средство – без использования консилера. Визуально покраснение перекрывается заметно легче, а кожа в этом месте становится более гладкой.

Дополнительный макияж, включая контуринг, ложится ровно – текстура не нарушается. Визуально воспаление становится практически незаметным, особенно при рассеянном освещении.

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Такой способ может пригодиться в экстренных ситуациях, когда нужно быстро выровнять тон и скрыть несовершенства. Однако использовать его на регулярной основе не рекомендуется – маски-пленки могут пересушивать кожу или усиливать раздражение.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julyabay.