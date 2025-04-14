Какие две вещи в гардеробе старят больше всего

Стилистка Рошель Уайт из Великобритании назвала две визуально старящие вещи в гардеробе. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

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В первую очередь модный эксперт отметила узкие джинсы, которые, по ее мнению, следует заменить на модели прямого кроя и с высокой посадкой. Кроме того, она упомянула туфли на шпильках.

«Молодежь относится более расслабленно к выбору обуви. Вместо каблуков она предпочтет кроссовки, туфли на плоской подошве, балетки или кроксы», — объяснила специалистка.

Ранее российская стилистка Динара Ивлиева назвала самые модные юбки 2025 года. Эксперт посоветовала читательницам присмотреться к асимметричным и трикотажным моделям. Кроме того, она призвала обратить внимание на юбки плиссе с едва заметными складками.