Новый образ звезды «Клона»: откровенный купальник, который обсуждают все

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли похвасталась фигурой в бикини. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

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48-летняя звезда сериала «Клон» предстала на размещенном снимке в зеленом раздельном купальнике, состоящем из топа на широких бретелях и трусов с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

Кроме того, артистка отказалась от макияжа и распустила волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

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В феврале популярная 48-летняя актриса снялась в распахнутом халате. Бразильская актриса Джованна Антонелли снялась в ванной на фоне окна с видом на побережье в откровенном виде.