Как спасти волосы после окрашивания

Современные красители позволяют получить практически любой оттенок прически: от натуральных тонов до экстравагантных фэнтези-цветов. Однако за временным эффектом цвета часто стоит длительное восстановление структуры волоса, особенно если применялись осветляющие составы. «‎Рамблер» расскажет, почему волосы теряют здоровье и блеск — и какие стратегии восстановления действительно эффективны.

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Чтобы понять, почему волосы нуждаются в восстановлении после окрашивания, нужно обратиться к их строению. Каждый волос состоит из трех основных слоев:

Кутикула — внешний чешуйчатый слой шерстяных волокон, выполняющий защитную функцию; Кортекс (кора) — средний слой, содержащий натуральный пигмент меланин и отвечающий за прочность и эластичность; Медула — внутренняя сердцевина, встречающаяся не во всех волосах.

Процесс окрашивания включает в себя раскрытие кутикулы (с помощью аммиака или его аналогов), разрушение натурального пигмента (осветляющими агентами, такими как перекись водорода) и внедрение нового красящего пигмента в кору. Это сопровождается следующими изменениями:

разрыхлением и травматизацией кутикулы;

повышением пористости волоса;

нарушением водно-липидного баланса;

истончением белковых волокон (особенно кератина);

повышенной восприимчивостью к внешним факторам (ультрафиолету, холоду, трению).

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Последствия окрашивания без должного ухода

Игнорирование восстановительных мер после окрашивания может привести к целому ряду негативных изменений:

хронической ломкости по всей длине;

сечению и расслоению концов;

полной утрате блеска и гладкости;

изменению текстуры (волосы становятся жёсткими или, наоборот, вялыми);

неспособности удерживать красящий пигмент (цвет быстро тускнеет и «‎вымывается»).

Почему повреждение неизбежно даже при «щадящих» техниках

Распространенное заблуждение — считать, что тонирование или полуперманентные краски не наносят ущерба. Однако даже щадящие составы содержат щелочи и мягкие окислители, которые в определенной степени нарушают целостность кутикулы. Особенно уязвимыми становятся волосы, подвергшиеся:

многократному осветлению;

контрастному окрашиванию (из темного в блонд);

сочетанию химических процедур (окрашивание + завивка/выпрямление);

окрашиванию на уже сухие или поврежденные волосы.

Методы восстановления

1. Мягкое очищение и защита цвета

Поврежденные волосы особенно чувствительны к агрессивному очищению. Сульфаты и жесткие ПАВы вымывают краску и нарушают защитный липидный слой. Чтобы этого избежать:

Используйте бессульфатные шампуни с pH 4,5–5,5;

Мойте волосы реже — два–три раза в неделю;

Споласкивайте голову фильтрованной водой или водой с низкой жесткостью: соли кальция и магния усиливают сухость и спутывание.

2. Интенсивное увлажнение и питание

Окрашенные волосы утрачивают влагу и липиды, поэтому важна регулярная регидратация:

маски и бальзамы с гидролизованным кератином, маслами ши, макадамии, арганы;

сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и церамидами;

протеины (шелка, овса, сои) укрепляют кортекс и восстанавливают эластичность.

3. Механическая и термическая защита

Поврежденные волосы легче рвутся, поэтому важна деликатность при расчесывании и сушке;

Используются расчески с мягкими гибкими зубьями или щетки с натуральной щетиной;

Обязательна термозащита перед использованием фена или утюжка (продукты с силиконами и полимерами создают защитную пленку);

Идеальная температура укладки — не выше 160 °C.

4. Реконструктивные процедуры

В домашних условиях можно использовать:

масляные обертывания с кокосовым или касторовым маслом;

ампулы с аминокислотами и керамидами;

курсы профессиональных линеек: L’Oréal Absolut Repair, K18, Olaplex (содержат молекулы, восстанавливающие дисульфидные связи внутри волоса).

В салонах применяются:

кератиновое восстановление (не путатайте с выпрямлением);

пластическая реконструкция и ботокс для волос — процедуры, насыщающие структуру питательными компонентами и закрывающие кутикулу.

5. Рацион и нутрицевтики

Доказано, что недостаток белка, биотина, цинка, железа и жирных кислот ухудшает структуру и рост волос. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать: яйца, лосось, гречка, орехи, зеленые овощи.

Также для поддержания влаги не только в коже, но и в волосах важен адекватный питьевой режим. И под контролем врача можно принимать комплексы с L-цистеином, B12, витаминами группы B, биотином, цинком, железом.

Сколько времени нужно на восстановление

Срок зависит от степени повреждения. При единичном окрашивании восстановление занимает от двух до шести недель. При регулярном осветлении — от двух до шести месяцев при условии системного ухода. Некоторые повреждения, такие как расщепление по всей длине, являются необратимыми и требуют стрижки.

Окрашивание — это всегда компромисс между эстетикой и биологической нагрузкой. Понимание того, что волосы после химического воздействия требуют особого отношения, помогает сохранить не только цвет, но и здоровье волос. Правильно подобранный уход, восстановление белковой и липидной структуры, снижение термической и механической нагрузки, а также поддержка изнутри — ключевые принципы сохранения красоты окрашенных волос.

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