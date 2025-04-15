Бьюти-зависимость: когда уход превращается в болезнь

Маска из зеленого чая, сыворотка с ретинолом, массаж гуаша, затем крем с керамидами. Все это — под расслабляющий плейлист, в идеально освещенной ванной. Уход за собой превратился в ритуал, сравнимый с медитацией.

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Но что, если под шелестом шелковой повязки на глаза скрывается напряжение? Что, если ритуал — не удовольствие, а спасательная операция, повторяющаяся каждый день с навязчивой точностью? Для этого феномена есть термин — «‎бьюти-зависимость» — состояние, когда забота о внешности превращается в компульсию. Подробнее об этом читайте в материале «‎Рамблера».

Эстетика как требование

Соцсети создали новую реальность: теперь лицо без тона, ресниц и сияния кажется «неподготовленным». Мы погружаемся в бесконечный поток «идеальных» лиц, кож без пор, губ в градиенте, щек, отражающих свет, как мрамор. Сравнение себя с этой иллюзорной реальностью неизбежно.

«Я смотрю в зеркало и вижу безжизненное, тусклое лицо. Мне срочно нужно что-то нанести на кожу, чтобы вернуть себе чувство "нормальности"», — пишет пользовательница на одном из бьюти-форумов.

Исследование бренда Lindex 2023 года показало, что девять из десяти женщин в возрасте от 16 до 65 лет чувствуют себя неполноценными из-за общественных стандартов красоты. При этом 71 процент опрошенных считают идеалы красоты общества более проблематичными сегодня, чем раньше.

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Психология бьюти-зависимости

С точки зрения психологии, бьюти-зависимость ближе всего к обсессивно-компульсивному спектру. Здесь нет прямой зависимости от вещества или действия, как при шопоголизме, но есть навязчивые мысли («я выгляжу плохо», «я недостаточно красива») и ритуализированное поведение — уходовые циклы, в которых человек находит временное облегчение.

Это не каприз, как может показаться на первый взгляд. Часто за чрезмерной фиксацией на внешности стоят:

перфекционизм — стремление контролировать хотя бы то, что контролируемо;

социальная тревожность — страх оценки, особенно в эпоху фото и сторис;

низкая самооценка, формирующаяся с подросткового возраста под давлением стандартов.

Индустрия, порождающая тревогу

Современная косметическая индустрия не просто продает баночки — она навязчиво продает проблему и ее решение одновременно. Сначала вам внушают, что у вас «постакне-следы второго типа», «усталый контур лица» или «пигментация из-за ноутбука». А затем предлагают решение за условно 7 990 рублей. На каждый якобы дефект — свое средство, курс или процедура.

На этом фоне сложно понять, где заканчивается забота и начинается мания. Особенно, когда маркетинг настаивает: вы обязаны сиять — иначе с вами что-то не так.

Мужчины в зеркальной ловушке

Бьюти-зависимость — не только женская проблема. Среди мужчин растет популярность процедур, ухода и продуктов, но вместе с ней — и тревожность. По данным компании CosmeticsDesign-Asia, с 2019 по 2024 год продажи мужской уходовой косметики в Европе выросли на 68 процентов. Особенно заметен рост среди мужчин в возрасте 18–34 лет.

При этом для представителей сильной половины человечества бьюти-тема остается табуированой. Многим мужчинам по-прежнему сложно признаться, что они не просто моют лицо — они боятся, что без крема выглядят хуже, чем «должны».

Подростки: самая хрупкая аудитория

Юные пользователи особенно уязвимы: они смотрят, как блогерши «превращают» проблемную кожу в «идеальную» всего за неделю, и начинают верить, что это возможно. Ритуалы становятся способом самоутвердиться, стать частью взрослого мира. Но это не взросление — это раннее погружение в тревожную зависимость от внешности.

Серьезные последствия бьюти-аддикции

1. Финансовое истощение

По данным BusinesStat, 2023 году россияне потратили рекордные 269 миллиардов рублей на косметологические услуги, что на 8,6 процентов больше по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет. ​Это свидетельствует о высоком приоритете, который потребители придают внешности.

2. Эмоциональное выгорание

Даже любимые ритуалы перестают радовать, когда они обязательны. Внутренний критик начинает командовать: «Ты пропустила вечерний уход, значит ты ленивая и красивой тебе не стать».

3. Повреждение кожи

Частая смена средств, переизбыток активных компонентов, скрабирование, кислоты, ретинол, солнце — все это может разрушить липидный барьер кожи и вызвать чувствительность, покраснение, дерматиты.

Как распознать бьюти-зависимость

Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

Чувствую ли я вину, если не делаю уход?

Считаю ли, что без макияжа или укладки я выгляжу хуже?

Покупаю ли я средства, чтобы «успокоиться» или потому, что они действительно нужны?

Хожу ли я к косметологу по внутреннему желанию или из страха быть хуже других?

Если хотя бы на два вопроса вы ответили «да» — возможно, пришла пора пересмотреть свои отношения с уходом за внешностью.

Как выйти из ловушки

Минимизировать количество продуктов. Три-четыре базовых средства, подобранных грамотно, работают лучше десяти случайных; Ограничить визуальный контакт с «идеальными» образами. Ввести цифровую гигиену: подписки на реальные лица, честные блоги, отсутствие фильтров; Работать с телом не чтобы «улучшить», а их чувства заботы о себе. Йога, массаж, танцы — возвращение чувствительности и улучшение здоровья, а не адаптация под стандарты красоты; Терапия. Если тревога становится постоянной — это повод обратиться к специалисту.

Бьюти-зависимость не про тщеславие. Она про тревогу, про постоянную неуверенность в себе и попытку с ними справиться с помощью баночек. Но настоящая забота о себе начинается не с покупки очередного крема, а с понимания своих истинных потребностей и внутренней работы над принятием себя.

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