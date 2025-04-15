Модельер высказался о возвращении модных брендов в Россию

Модельер Гуляев: возвращение модных брендов создаст здоровую конкуренцию в РФ
Возвращение зарубежных модных брендов создаст здоровую конкуренцию на отечественном рынке, таким мнением в беседе с ТАСС поделился российский дизайнер и модельер Игорь Гуляев.
"Здоровая конкуренция дает возможность роста. Не нужно никого бояться. Нужно сделать так, чтобы мы вырастили собственные достойные компании, чтобы и сотрудники понимали, что продавая, представляя одежду достойного класса, достойного уровня, они сами должны быть соответствующими", - сказал модельер.
Отвечая на вопрос об отношении к возможному возвращению зарубежных брендов на российский рынок, модельер сказал, что будет "только за, чтобы все вернулись".
Дизайнер добавил, что много лет работает "рядом с великими": с французским модным домом Louis Vuitton, итальянским брендом Prada в Москве и в Санкт-Петербурге.
"Я знаю, для меня это планка. Встать рядом с серьезными компаниями - это большой пинок и для меня самого. У меня должны быть соответствующие витрины, соответствующий мерч, профессиональные сотрудники в зале", - сказал модельер.