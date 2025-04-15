Модельер высказался о возвращении модных брендов в Россию

Возвращение зарубежных модных брендов создаст здоровую конкуренцию на отечественном рынке, таким мнением в беседе с ТАСС поделился российский дизайнер и модельер Игорь Гуляев.

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"Здоровая конкуренция дает возможность роста. Не нужно никого бояться. Нужно сделать так, чтобы мы вырастили собственные достойные компании, чтобы и сотрудники понимали, что продавая, представляя одежду достойного класса, достойного уровня, они сами должны быть соответствующими", - сказал модельер.

Отвечая на вопрос об отношении к возможному возвращению зарубежных брендов на российский рынок, модельер сказал, что будет "только за, чтобы все вернулись".

Дизайнер добавил, что много лет работает "рядом с великими": с французским модным домом Louis Vuitton, итальянским брендом Prada в Москве и в Санкт-Петербурге.