Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась топлес

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

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38-летняя манекенщица снялась в светлых свободных штанах, отказавшись от одежды в верхней части тела. Кроме того, звезда собрала волосы в низкий хвост.

При этом в руках она держала пышный букет светлых роз. В то же время рядом лежал букет пионов.

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Ранее в апреле Перминова снялась в нижнем белье для рекламы. Она разместила ролик, в котором предстала в персиковом шелковом комплекте, состоящем из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера.