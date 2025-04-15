Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе для модного бренда Levi's. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном снимке в джинсовой рубашке и ультракоротких шортах. При этом знаменитость повернулась к камере спиной и продемонстрировала фотографу полуобнаженные ягодицы.

Кроме того, Бейонсе поделилась фото, на котором запечатлена в белой майке с расстегнутыми верхними пуговицами и шортах, оформленных высокой посадкой. Ее внешний вид дополняли красная бандана и маникюр, сделанный в голубых тонах.

Ранее сообщалось, что Бейонсе показала откровенное декольте в новом видео.