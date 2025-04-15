Джулия Фокс снялась для модного журнала в металлическом образе

Экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс снялась в «металлическом» бюстгальтере без трусов. Издание Tush Magazine опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

35-летняя Джулия Фокс стала лицом нового выпуска журнала. На обложке актриса предстала в черном кожаном макси-платье с открытыми плечами и перчатках. На другом кадре модель была запечатлена в «металлическом» бюстгальтере, блестящем поясе, туфлях на каблуках, браслетах и шапке в стразах. Экс-возлюбленная Канье Уэста стояла с бигудями на голове и держала в руках блестящие трусы.

© Соцсети

© Соцсети

На прошлой неделе Джулия Фокс появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.