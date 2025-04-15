Марафон красоты: как добиться сияния и ровного тона кожи за месяц

Итак, вы уже купили билеты или, во всяком случае, точно знаете, куда и когда полетите в отпуск. Остаются приятные хлопоты — обновить летний гардероб, например. И привести в порядок лицо — благо, четырех недель как раз хватит. Хорошая новость — сияющая, ровная и гладкая кожа за месяц вполне выполнимая задача. Главное — не ждать волшебства от одной сыворотки или супер-эффективного крема (такого все равно не бывает, тут все взрослые девушки), а подойти к процессу системно. С косметологом Ириной Головиной мы обсудили секреты, которые помогут за четыре недели заметно улучшить цвет лица, увлажнить и улучшить рельеф кожи.

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Неделя очищения: избавьтесь от всего лишнего

Начните с мягкой, но эффективной детоксикации. Уберите агрессивные скрабы, и замените их ферментными пилингами или гелями с AHA-кислотами (молочная, миндальная, гликолевая) — 1–2 раза в неделю. Утром — умывание пенкой с нейтральным pH, вечером — двойное очищение с гидрофильным маслом и мягким гелем.

«Не забывайте: очищение — это основа всего. Грязь и себум не дадут ни одному средству работать как надо», — подчеркивает эксперт.

Неделя увлажнения: насытите кожу влагой

На второй неделе подключите сыворотки с гиалуроновой кислотой, бетаином, алоэ или пантенолом. Ищите легкие, быстро впитывающиеся текстуры — особенно если кожа склонна к жирности.

«Не забудьте добавить увлажняющий крем с церамидами, чтобы „запечатать“ влагу. А дважды в неделю — тканевые маски или ночные маски с интенсивным действием. Увлажненная кожа выглядит более плотной, свежей и гладкой — а значит, и тон выравнивается визуально», — говорит косметолог.

Неделя выравнивания тона: осветляем и успокаиваем

Если есть тусклость, пигментация или следы от воспалений, добавьте средства с витамином С, ниацинамидом или арбутином. Главное — делайте это постепенно, наблюдая за реакцией кожи. Используйте SPF не ниже 30 даже в пасмурный день, чтобы не спровоцировать гиперпигмениацию. Один из секретов идеального цвета лица — не выбелить тональником, а добиться эффекта прозрачности, когда кожа словно «светится изнутри».

Неделя баланса: питание и восстановление

Под конец марафона дайте коже поддержку. Используйте кремы и маски с маслом ши, скваланом, центеллой азиатской и пептидами. Сведите к минимуму кислотные средства. Организму изнутри помогут омега−3, витамины группы B и цинк — они улучшают питание кожи и делают ее менее реактивной. Не переусердствуйте, задача финальной недели — не экспериментировать, а закрепить эффект.

Главное — ритм, а не рывок

Ваш марафон будет успешным только в том случае, если подход станет не одноразовой гонкой, а регулярной заботой. Высыпайтесь, проветривайте помещение, пейте воду и двигайтесь — кожа очень любит кислород, который переносится ко всем клеточкам тела, когда мы получаем удовольствие от фитнеса, йоги или обычной прогулки.