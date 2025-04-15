Классика с провокацией: пять способов носить тренч этой весной

Тренч — одежда вне времени и вне конкуренции. Он давно перестал быть просто плащом от дождя. Это синоним стиля, уверенности, мягкой строгости, он универсален, но никогда не бывает скучным. Тренч удачно подчеркивает фигуру, при этом не сковывает. В этом сезоне дизайнеры возвращают нам классику, но с интересными провокациями: прозрачные материалы или, наоборот, бархат и кожа, пастельные оттенки, оверсайз-силуэт или, наоборот, подчеркнутая талия. Стилист Маша Ведерникова подсказала пять способов носить тренч так, чтобы он стал не просто одеждой, а настоящим модным высказыванием.

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Носите тренч как платье — с ремнем и каблуками

Особенно если речь идет о легком хлопковом или шелковом варианте. Подчеркните талию ремнем, добавьте лодочки или сапоги-носки, и ваш тренч превращается в вечерний наряд с налетом дерзкой элегантности. Лучше всего работают оттенки бежевого, серого или глубокого оливкового — нейтральные, но благородные.

Играйте на контрасте: классический тренч + спортивные элементы

Этот прием особенно любят стилисты street-style.

«Наденьте тренч поверх худи, футболки или спортивного комбинезона, добавьте кроссовки и бейсболку — и образ готов. Это баланс между расслабленностью и структурой, между офисной строгостью и городской свободой. Особенно эффектно смотрится в светлых, пастельных оттенках — лимонном, кремовом, мятном», — утверждает эксперт.

Обратите внимание на длину и объем

В этом сезоне актуальны тренчи совсем в пол, до щиколотки и чуть выше — длинные, струящиеся, словно пальто-дождь. Они красиво развеваются на ветру и идеально подходят как для дождливого утра, так и для вечерней прогулки у моря. Комбинируйте их с ботильонами на каблуке или мюлями. Важный момент — не перегружайте образ. Пусть все внимание будет на силуэте.

Поддержите цвет тренча в деталях

Если ваш тренч — не классический беж, а, скажем, небесно-голубой или фисташковый, добавьте в образ повтор этого цвета: в сумке, обуви, серьгах, даже тени для век или маникюре. Или играйте на контрасте.

«Это создает эффект „собранности“, образ выглядит цельно и „дорого“, даже если вы одеты в масс-маркет», — говорит стилист.

Не бойтесь многослойности: тренч + жилет или жакет

Тренч можно носить поверх деним-жакета или пиджака, тонкой куртки-бомбера, жилета или даже oversize-свитера с высоким горлом. Особенно в переменчивую весеннюю погоду — когда с утра +7, днем +18, а к вечеру снова зябко. Главное — следите за тем, чтобы верхний слой не «тянул» подкладку и не делал силуэт тяжелым и громоздким.