Как не нарваться на подделку, выбирая солнцезащитные очки
К выбору солнечных очков врачи рекомендуют подходить ответственно, ведь это не только стильный аксессуар, но и важный инструмент защиты глаз. Вопреки стереотипу, такие очки нужны не только летом — носить их стоит в любое время года. «Секрет» узнал у специалистов, как не нарваться на подделку при выборе солнцезащитных очков.
Как выбрать солнцезащитные очки
Прежде всего надо ориентироваться на то, в каких условиях будут использоваться очки — в городе, на море или в горах, для вождения, для прогулок или в ходе активных занятий спортом и т. д. В зависимости от этого определяется необходимое покрытие линз, степень их затемнённости, наличие поляризации, особенности оправы и другие факторы.
Солнечные лучи, блики от воды или снега, ультрафиолетовое излучение — все это несёт вред глазам, и важно, чтобы очки могли обеспечить эффективную защиту, а не были только декоративным аксессуаром, —лена Щербакова, главный оптометрист сети офтальмологических клиник 3Z.
Ультрафиолет повреждает хрусталик и сетчатку глаза, поэтому носить их нужно круглый год. Даже в облачную погоду и зимой на улице есть излучение ультрафиолета.
Максимально затемнённые очки (степень 3–4) нужны в горах, где яркое солнце. Очки со степенью 1–2 можно носить в городе.
Очки важно покупать даже маленьким детям: для них делают специальные, из мягкого гнущегося пластика, устойчивые к поломкам.
Могут ли солнцезащитные очки быть недорогими
При покупке очков лучше пользоваться услугами оптики. Там вам точно предоставят сертификат соответствия на товар.
Очки, которые вы покупаете в магазине одежды, на маркетплейсах и тем более на рынке, могут быть некачественными.
Стёкла могут быть просто окрашены в тёмный цвет. При ношении таких очков зрачок из-за затемнения будет расширяться, но защиты от ультрафиолета не будет. Такие очки для глаз даже более опасны, чем отказ от использования солнцезащитных очков вообще, —лена Щербакова, оптометрист
Даже если на очках заявлена максимальная защита от вредного воздействия солнечных лучей — UV400, это может не соответствовать действительности.
Защита UV400 означает, что линзы блокируют ультрафиолетовое излучение длиной волны до 400 нанометров, включая UVA- и UVB-лучи. Это минимальный стандарт, необходимый для безопасной защиты глаз, —нна Шамарова, врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд»
Визуально тёмные линзы могут не защищать вовсе — и, наоборот, прозрачные фотохромные или поляризационные линзы могут иметь полноценную защиту.
Убедиться, что в очках действительно есть заявленная защита от UV-излучения можно на специальном аппарате — фотометре или спектрофотометре. Их можно найти в оптиках и попросить проверить свои очки.
Дома можно использовать ультрафиолетовый фонарик или лампу для маникюра. Посветить фонариком сквозь очки на что-то флуоресцентное — например, знаки на некоторых банкнотах. Если светится, защиты нет. Очки с UV400 могут быть дешёвыми, но их качество зачастую не очень хорошее. Они легче царапаются и быстро ломаются, —лина Полякова, врач-офтальмолог клиники «Де визио»
Офтальмолог Анна Шамарова предупреждает: домашние тесты не дают точной информации. Они не измеряют, сколько точно UV-излучения реально проходит через линзу. Так что лучше всё-таки провести проверку в оптике. Если очки действительно защищают, прибор покажет 0% пропускания. Такая проверка занимает минуту и часто проводится бесплатно или за небольшие деньги.
Если линзы очков поцарапались, носить их не стоит — это опасно для зрения. Лучше выбросить и купить новые или заменить линзы.
Людям с близорукостью, дальнозоркостью и другими заболеваниями глаз, требующими ношения очков с диоптриями, рекомендуют покупать фотохромные очки. Они имеют защиту от солнца и реагируют на ультрафиолет: на улице затемняются, а в помещении рассветляются и становятся обычными очками. Это очень удобно.
При подборе очков важно обращать внимание на свои ощущения — при взгляде через них не должно быть искажения зрения или головокружения. Очки не должны ни давить, ни сваливаться с головы или оставлять следов на коже. Чем комфортнее в очках, тем проще будет привыкнуть к ним и пользоваться ими регулярно, а это важно для защиты здоровья глаз.
Зачем нужна поляризация в солнцезащитных очках
Поляризация — это физическое явление отражения солнечных лучей от поверхности воды, стеклянной витрины, снега. Такие блики слепят и сильно мешают, особенно водителям. Поляризационные очки — это оптический прибор, который блокирует появление солнечных бликов.
Важно не путать поляризацию и UV-защиту. Поляризационные линзы устраняют блики, особенно при вождении или у воды, но это не означает, что они блокируют ультрафиолет, хотя в некоторых моделях это предусмотрено. UV-защита — отдельная функция и должна быть указана отдельно, —нна Шамарова врач-офтальмолог
Наличие поляризации на очках до покупки можно проверить, посмотрев в экран телефона: изображение должно исчезнуть, поскольку фильтр в очках блокирует поляризованный свет от экрана.
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