Как не нарваться на подделку, выбирая солнцезащитные очки

К выбору солнечных очков врачи рекомендуют подходить ответственно, ведь это не только стильный аксессуар, но и важный инструмент защиты глаз. Вопреки стереотипу, такие очки нужны не только летом — носить их стоит в любое время года. «Секрет» узнал у специалистов, как не нарваться на подделку при выборе солнцезащитных очков.

© Unsplash

Как выбрать солнцезащитные очки

Прежде всего надо ориентироваться на то, в каких условиях будут использоваться очки — в городе, на море или в горах, для вождения, для прогулок или в ходе активных занятий спортом и т. д. В зависимости от этого определяется необходимое покрытие линз, степень их затемнённости, наличие поляризации, особенности оправы и другие факторы.

Солнечные лучи, блики от воды или снега, ультрафиолетовое излучение — все это несёт вред глазам, и важно, чтобы очки могли обеспечить эффективную защиту, а не были только декоративным аксессуаром, —

Ультрафиолет повреждает хрусталик и сетчатку глаза, поэтому носить их нужно круглый год. Даже в облачную погоду и зимой на улице есть излучение ультрафиолета.

Максимально затемнённые очки (степень 3–4) нужны в горах, где яркое солнце. Очки со степенью 1–2 можно носить в городе.

Очки важно покупать даже маленьким детям: для них делают специальные, из мягкого гнущегося пластика, устойчивые к поломкам.

© Создано при помощи нейросети recraft.ai

Могут ли солнцезащитные очки быть недорогими

При покупке очков лучше пользоваться услугами оптики. Там вам точно предоставят сертификат соответствия на товар.

Очки, которые вы покупаете в магазине одежды, на маркетплейсах и тем более на рынке, могут быть некачественными.

Стёкла могут быть просто окрашены в тёмный цвет. При ношении таких очков зрачок из-за затемнения будет расширяться, но защиты от ультрафиолета не будет. Такие очки для глаз даже более опасны, чем отказ от использования солнцезащитных очков вообще, —

Даже если на очках заявлена максимальная защита от вредного воздействия солнечных лучей — UV400, это может не соответствовать действительности.

Защита UV400 означает, что линзы блокируют ультрафиолетовое излучение длиной волны до 400 нанометров, включая UVA- и UVB-лучи. Это минимальный стандарт, необходимый для безопасной защиты глаз, —

Визуально тёмные линзы могут не защищать вовсе — и, наоборот, прозрачные фотохромные или поляризационные линзы могут иметь полноценную защиту.

Убедиться, что в очках действительно есть заявленная защита от UV-излучения можно на специальном аппарате — фотометре или спектрофотометре. Их можно найти в оптиках и попросить проверить свои очки.

© Malte Ossowski / SVEN SIMON/DPA/East News

Дома можно использовать ультрафиолетовый фонарик или лампу для маникюра. Посветить фонариком сквозь очки на что-то флуоресцентное — например, знаки на некоторых банкнотах. Если светится, защиты нет. Очки с UV400 могут быть дешёвыми, но их качество зачастую не очень хорошее. Они легче царапаются и быстро ломаются, —

Офтальмолог Анна Шамарова предупреждает: домашние тесты не дают точной информации. Они не измеряют, сколько точно UV-излучения реально проходит через линзу. Так что лучше всё-таки провести проверку в оптике. Если очки действительно защищают, прибор покажет 0% пропускания. Такая проверка занимает минуту и часто проводится бесплатно или за небольшие деньги.

Если линзы очков поцарапались, носить их не стоит — это опасно для зрения. Лучше выбросить и купить новые или заменить линзы.

Людям с близорукостью, дальнозоркостью и другими заболеваниями глаз, требующими ношения очков с диоптриями, рекомендуют покупать фотохромные очки. Они имеют защиту от солнца и реагируют на ультрафиолет: на улице затемняются, а в помещении рассветляются и становятся обычными очками. Это очень удобно.

При подборе очков важно обращать внимание на свои ощущения — при взгляде через них не должно быть искажения зрения или головокружения. Очки не должны ни давить, ни сваливаться с головы или оставлять следов на коже. Чем комфортнее в очках, тем проще будет привыкнуть к ним и пользоваться ими регулярно, а это важно для защиты здоровья глаз.

Зачем нужна поляризация в солнцезащитных очках

Поляризация — это физическое явление отражения солнечных лучей от поверхности воды, стеклянной витрины, снега. Такие блики слепят и сильно мешают, особенно водителям. Поляризационные очки — это оптический прибор, который блокирует появление солнечных бликов.

Важно не путать поляризацию и UV-защиту. Поляризационные линзы устраняют блики, особенно при вождении или у воды, но это не означает, что они блокируют ультрафиолет, хотя в некоторых моделях это предусмотрено. UV-защита — отдельная функция и должна быть указана отдельно, —

Наличие поляризации на очках до покупки можно проверить, посмотрев в экран телефона: изображение должно исчезнуть, поскольку фильтр в очках блокирует поляризованный свет от экрана.

Ранее «Секрет» писал, как солнцезащитные очки помогают аллергикам легче переживать сезон цветения.