Джиджи Хадид раскрыла секрет своей прически

Модель Джиджи Хадид призналась в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» в том, что носит парик. Выпуск опубликован на YouTube.

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29-летняя манекенщица рассказала ведущему о наряде на первом гала-ужине в Лувре в рамках Недели моды в Париже. Тогда для выхода в свет звезда выбрала длинное блестящее платье Moschino. При этом внимание публики привлекла новая прическа Хадид — она позировала с завитыми в локоны светлыми волосами.

«Это был парик. Все были в шоке», — заявила модель.

Хадид добавила, что ей очень нравился серебристый цвет волос, который делал образ более цельным.

В марте Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Знаменитость посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета, на подоле которого виднелась большая дыра.