Трихолог предупредил о негативных последствиях бритья под ноль

Это может плохо сказаться на волосяных фолликулах.

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Предостережения в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделала Ольга Кохас.

«Когда мы сбриваем волосы, у нас внутри фолликул есть волосы в фазе роста, есть в фазе выпадения, а есть в фазе покоя. Сбривая наглухо, до кожи головы волосы, мы можем обнаружить из последствий, что их меньше. Потому что те волосы, которые были в фазе выпадения и в фазе покоя, у них силы роста нет, и они остаются внутри фолликулы. Они не могут выйти, и новые прорасти тоже не могут. Соответственно, пробка, которая образуется из-за сбривания, чревата последствиями».

Ранее Кохас предостерегла лысеющих подростков от операций по пересадке волос. Проблему необходимо решать терапевтическим путём. В юном возрасте организм претерпевает разные изменения.