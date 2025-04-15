Врач сообщил, чем нельзя мыть лысину

Врач-трихолог попросила не мыть лысину мылом или гелем для душа
У таких средств неподходящая кислотность для кожи головы.
Рекомендуется использовать специальные шампуни, скрабы и пилинги.
Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Ольга Кохас.
«Шампунь должен быть, потому что шампунь промывает кожу головы, а не волосы. Нужно соблюдать кислотность, часто моют просто мылом или гелем для тела, но всё равно лучше шампунь. Можно также использовать скрабирующие компоненты или пилингующие. Но пилинг должен быть с фруктовыми кислотами. Если вы дорожите внешностью своей обнажённой головы, то уходовые средства необходимо применять. В этом может помочь как трихолог, так и парикмахер».
Ранее Кохас опровергла миф об облысении из-за частого употребления кофе. Напиток, наоборот, расширяет капилляры, что способствует питанию волос.