Врач-трихолог попросила не мыть лысину мылом или гелем для душа

Говорит Москва

У таких средств неподходящая кислотность для кожи головы.

Врач сообщил, чем нельзя мыть лысину
© unsplash

Рекомендуется использовать специальные шампуни, скрабы и пилинги.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Ольга Кохас.

«Шампунь должен быть, потому что шампунь промывает кожу головы, а не волосы. Нужно соблюдать кислотность, часто моют просто мылом или гелем для тела, но всё равно лучше шампунь. Можно также использовать скрабирующие компоненты или пилингующие. Но пилинг должен быть с фруктовыми кислотами. Если вы дорожите внешностью своей обнажённой головы, то уходовые средства необходимо применять. В этом может помочь как трихолог, так и парикмахер».

Ранее Кохас опровергла миф об облысении из-за частого употребления кофе. Напиток, наоборот, расширяет капилляры, что способствует питанию волос.

Тренды