Белла Рамзи посетила премьеру сериала в образе от Alexander McQueen

По случаю лондонской премьеры второго сезона сериала «Одни из нас» 21-летняя Белла Рамзи выбрала образ, который полностью отражает индивидуальность её героини. Актриса, играющая Элли в экранизации феноменально успешной видеоигры, действие которой происходит в постапокалиптических США (концепция, которая кажется всё более актуальной), прошла по красной дорожке вместе с коллегами, включая Янга Мазино и Изабелу Мерсед.

© globallookpress

Но примечательно было то, что звезда была в ещё не показанном образе из коллекции Шона МакГирра для Alexander McQueen pre-fall 2025. И это выглядело очень тематично! На Белле был приталенный жакет из цветочного гобеленового жаккарда, украшенный вышивкой из кристаллов. Стилист актрисы Фабио Иммедиато решил сочетать его с брюками из чёрного шерстяного габардина, белой рубашкой с воротником, украшенным кристаллами, и чёрными кожаными челси. Иммедиато сказал, что образ полностью соответствует личности его молодой клиентки.

© globallookpress

«У Беллы такая необычная и притягательная энергия — мягкость с удивительно сильным духом индивидуальности. Этот жакет с замысловатым цветочным жаккардом, вплетённым в остроконечную куртку, словно отражает её характер», — объяснил Фабио.

Рамзи неравнодушна к мужскому пошиву, будь то костюм Burberry или блейзер Mugler, в котором она снималась для апрельской обложки. Эти вещи были куплены на распродаже Vogue Vintage в прошлом месяце. Признаём, что она органична в своём свободном отношении к стилю и точно знает, чего хочет.