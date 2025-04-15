Дженнифер Энистон восхитила фанатов спортивной фигурой

Дженнифер Энистон восхитила поклонников идеальной фигурой в спортивном луке
Актриса ведёт активный образ жизни. Регулярные тренировки в зале — обычное дело для Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» упорно работает над собой, а своими спортивными достижениями делится в социальных сетях.
В этот раз Энистон выложила кадры, сделанные во время занятия фитнесом. Актриса надела на тренировку леггинсы и облегающий топ. Образ отлично подчеркнул и без того идеальную фигуру звезды.
© Соцсети
© Соцсети
Поклонники отметили, что с годами Дженнифер выглядит всё лучше, будто бы не зная, что такое возраст. «Красотка», «Как в 56 лет иметь такую талию?», «Каждый раз восхищаюсь её упорством и силой воли. Такая фигура требует множества вложений», — говорят подписчики в соцсетях Энистон.