Ведущий «Модного приговора» сообщил о новом тренде

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов призвал носить бинты и утягивающие корсажи на публике. Эксперт высказался в своем Telegram-канале.

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«Корсетно-бельевой тренд выходит на новый уровень! Бежевые или черные корсеты на крючках, бинты, бандажи, утягивающие корсажи, медицинские фиксаторы теперь носят напоказ», — написал стилист.

Александр Рогов также показал фотографии, где девушки сочетали корсеты и бандажи с велосипедками, джоггерами и шортами. На одном из снимков была запечатлена экс-возлюбленная Канье Уэста, Джулия Фокс. Она вышла на публику в корсете с поясом с подвязками, стрингах, капроновых колготках и высоких сапогах на каблуках.

В марте ведущий «Модного приговора» проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Александр Рогов призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, стилист назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

До этого ведущий Модного приговора рекомендовал приобрести «кепку деда».