Кейт Миддлтон возвращает тренд на «кепку таксиста»

Если вы росли в нулевые годы, то, скорее всего, не понаслышке знакомы с трендом на шляпу baker boy (многие выбирали вельветовые модели). Этот головной убор носили все: от Бритни Спирс и Кристины Агилеры до Энди Сакс в фильме «Дьявол носит Prada» и культовой банды «Острые козырьки».

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Поэтому для фанатов принцессы Уэльской стало неожиданностью возрождение кепки таксиста на этой неделе, когда она присоединилась к группе скаутов в Озёрном крае, чтобы рассказать о пользе времени, проведённого на природе, в рамках недавно вышедшего фильма. Кейт выбрала сочетание зелёного твидового пиджака-бомбера, коричневого аранского трикотажа и своих излюбленных джинсов-скинни. Королевская особа явно была в режиме «кантри»!

Во многих отношениях возрождение этой кепи назревало уже давно. Кэти Холмс была замечена в ней в 2020 году, а Энн Хэтэуэй, похоже, отдала дань уважения своей культовой героине, выйдя в свет в этом неоднозначном головном уборе в 2023 году. Совсем недавно, в феврале, Кендалл Дженнер была в шапке в стиле Боба Дилана на прогулке в Нью-Йорке, что свидетельствует о том, что любимые It-girls моды, возможно, готовятся массово принять кепку-бейкер.

Конечно, головной убор Кейт, скорее всего, был просто практичным выбором, а не модным заявлением. Возможно, это даже стремление к определённой анонимности, а также продолжение новой концепции стиля «не смотрите на меня», курс на который королевская особа взяла в последние месяцы. По иронии судьбы, конечно, именно она вновь стала главным объектом внимания этого дня.