Российская актриса похвасталась серьгами за 650 тысяч рублей

Популярная российская актриса Наталья Бардо похвасталась роскошными украшениями. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя знаменитость, которая получила награду как самая стильная артистка, продемонстрировала серьги с крупными камнями. На кадрах ее супруг Марюс Вайсберг преподнес дорогостоящий подарок, спрятанный внутри плюшевого медведя.

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По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость бриллиантовых серег из белого золота 750 пробы общей массой 3,06 карата составила 650 тысяч рублей.

В марте самая стильная российская актриса вышла на публику в мини-платье. Знаменитость вышла на публику в коричневом изделии, которое облегало ее фигуру.