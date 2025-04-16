Медюрист дал совет, что нужно обязательно сделать пластикой

Зачастую после проведения пластических операций возникают недопонимания, связанные с тем, что клиент остается недоволен полученным результатом. При этом отстоять свои права ему непросто – из-за неверного оформления договора ему сложно доказать нарушения со стороны врача, рассказала 360.ru медюрист Ирина Гриценко.

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По словам специалиста, пациенты зачастую подписывают договоры, в которых никак не фиксируется результат, который они желают получить по итогам операции. По идее должно быть два документа – договор оказания платных медицинских услуг и информированное добровольное согласие.

При этом над проблемой поиска грани между медицинской ошибкой и эстетическим неприятием пациента юристы бьются не первый год, добавила Гриценко.

«Когда проводят экспертизу, отвечают положительно на три вопроса. Первое, было ли ухудшение состояния здоровья пациента. Второе, имеется ли нарушение или дефект оказания медицинской помощи, то есть что врач действовал не по стандартам, не по критериям оказания медицинской помощи. И третье, имеется ли причинно-следственная связь между действиями врача и ухудшением состояния здоровья пациента», — пояснила эксперт.

Если ответы на вопросы удовлетворительные, то речь уже идет о классической врачебной ошибке, отметила специалист. Россиянам она посоветовала всегда просить врачей составить подробный план работы и самого преображения, так как зачастую с одной проведенной впервые операции желаемый результат не достигается.

Напомним, накануне сообщалось, что 29-летней москвичке изуродовали грудь во время маммопластики в московской клинике. Она мечтала увеличить грудь до 5-го размера и решила сделать операцию в клинике Sophie Fleur на Варшавском шоссе. В итоге после четырех операций у пациентки остались дыры с гноем, ожоги, обвисшие ушки и рубцы. Девушка тяжело переживала случившееся, но затем наняла адвоката и обратилась с заявлением в прокуратуру. Она надеется вернуть деньги за процедуры и получить компенсацию за моральный вред.