Папарацци засняли 51-летнюю экс-участницу Spice Girls в бикини

Экс-участницу музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известную как Мелани Си или Мел Си, сняли в купальнике в Австралии. Материал приводит Daily Mail.

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51-летняя исполнительница попала на фото папарацци во время отдыха на пляже в Сиднее. Она предстала перед камерами в полный рост в зеленом вязаном бикини. Комплект включал в себя прямоугольный топ с тонкими бретелями и трусы с заниженной талией.

В то же время звезда продемонстрировала ярко-красный лак на ногтях, кубики пресса на животе и многочисленные татуировки на теле. Известно, что компанию артистке составил ее возлюбленный — манекенщик Крис Дингуолл.

В октябре 2024 года 50-летняя Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка.