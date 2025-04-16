Три правила покупки летней обуви для людей с пяточной шпорой

Подошвенный фасциит, или пяточная шпора, может стать проблемой при подборе обуви. Люди с такой проблемой часто испытывают боль в пятке, из-за чего даже повседневная обувь может служить источником дискомфорта. В преддверии лета, сезона открытой, легкой обуви, подолог дала советы – на что обратить внимание при покупке сандалий при подошвенном фасциите.

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Неля Лобкова, сертифицированный подолог назвала в Well and Good три важных характеристики обуви, которые сделают ношение обуви комфортным для людей с подошвенным фасциитом.

Твердая подошва. Людям с такой проблемой нужна дополнительная жесткость в средней части подошвы и амортизация в средней части стопы, чтобы уменьшить воздействие на пятку, где боль наиболее ощутима. Твердая, толстая средняя часть подошвы позволят снять нагрузку с пятки и профилактирует воспаление. Лучше выбрать сандилии, которые легко не гнутся и не скручиваются: область носка может сгибаться, но не вся обувь. Если обувь легко гнется, вероятно, межподошва не будет хорошо поддерживать.

Ремешок на лодыжке. Для людей с подошвенным фасциитом это может быть важный «нюанс». Сандалии с ремешками помогают стабилизировать лодыжку и предотвращают аномальный наклон пяточной кости во время ходьбы, который может негативно сказаться на состоянии. Однако, только ремешок на лодыжке не решит проблему полностью, лучше, чтобы в модели был и ремешок, и жесткая межподошва – для удобной, поддерживающей посадки.

Поддержка свода стопы. При подборе обуви рекомендуется обратить внимание на стельку – поддерживает ли она свод стопы. Правильно подобранные стельки помогают распределить нагрузку на стопу, поддержать свод стопы, снять напряжение подошвенной фасции. Такая дополнительная поддержка помогает облегчить дискомфортные ощущения у людей с подошвенным фасциитом.