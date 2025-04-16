Не только красиво: как россияне выбирают весенние образы

Аналитики ювелирного бренда Sokolov и ретейлера Lamoda раскрыли главные критерии весенних покупок у россиян. Совместное исследование компаний попало в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным за февраль-март 2025 года, большинство женщин (82 процента) и мужчин (71) считают начало весны отличным поводом освежить гардероб. При этом почти половина женщин (47) предпочитают вещи из новых коллекций, а треть мужчин (34), напротив, делают покупки на распродажах.

Выяснилось, что 33 процента респондентов готовы потратить на новую одежду до 5000 рублей. При этом всего 15 процентов опрошенных готовы выделить на шопинг от 50 до 100 тысяч рублей. Самыми популярными вещами для обновления гардероба стали обувь, джинсы и брюки, а также верхняя одежда.

В то же время лидерами среди ювелирных украшений, которые россияне планируют приобрести к новому сезону, стали серьги (41 процент) и кольца (29). Более половины женщин (59) и треть мужчин (37) отмечают, что периодически покупают новые украшения, если находят что-то привлекательное.

В феврале сообщалось, что россияне стали больше тратить на украшения.