Как тестировать средства по уходу за кожей в домашних условиях?

Сегодня ассортимент средств для ухода за кожей необычайно широк, поэтому подобрать идеальный для себя вариант бывает нелегко. Одним из ключевых критериев выбора является тип кожи. Однако, даже при его соблюдении, можно допустить «ошибку», взяв для использования средство, которое вызовет раздражение кожи.

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Бывает, что один ингредиент средства, например, какой-либо консервант, может вызвать аллергический контактный дерматит с покраснением, зудом и опуханием кожи. Помочь понять, возникнет ли такая проблема, может предварительное тестирование средства на небольших участках кожи – говорят дерматологи AAD.

Как правильно протестировать средство для ухода за кожей перед применением?

Средство следует наносить на тестовую область дважды в день в течение 7-10 дней. Это должен быть участок размером около 2,5 см, где средство не будет смываться, тереться – например, внутренняя сторона руки или сгиб локтя. Использовать следует обычное количество – как при регулярном применении.

Оставить продукт на коже нужно на такой период времени, на сколько он обычно наносится. Если тестируется продукт, который смывается, значит, на 5 минут или на указанный в инструкции срок.

Если через 7-10 дней не разовьется кожной реакции, такой как покраснение, зуд или отек кожи – средство можно продолжать использовать.

Важно помнить, что некоторые ингредиенты средств, такие как гликолевая кислота и ретинол, например, могут раздражать кожу, особенно чувствительную. Это нормальное, временное явление.

Если во время тестирования появилась кожная реакция – продукт следует смыть и больше не использовать. При сильном проявлении можно наложить прохладный компресс или вазелин. При особо тяжелых реакциях лучше показаться дерматологу. Врач также может помочь выяснить причину раздражения. Может понадобиться медицинский патч-тест, чтобы понять, что именно вызывает реакцию, чтобы в дальнейшем не приобретать средства с таким компонентом.