«Раздвигают ноги перед кем попало». В России обратились с призывом к женщинам

По словам Руслана Ткаченко, в этом кроется основная причина абортов. Сперва необходимо убедиться в надёжности своего партнёра. Такое мнение директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой. Если бы вы так не делали, то абортов бы не было».

Ранее в Госдуме заверили, что в России «ранняя беременность не носит массовый характер». Отдельные случаи есть. Государство должно поддерживать девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию.