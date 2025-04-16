Получилось натурально: Светлана Пермякова показала результат пластической операции

Отметившая 53-летие Светлане Пермякова решилась на преображение. Сначала актриса сбросила лишние килограммы, а затем ей захотелось избавиться от возрастных изменений на лице.

Пермякова доверилась пластическому хирургу Карлу Тавберизде. Хирург убрал прибавляющие возраст брыли, второй подбородок, носогубные складки, подтянул кожу вокруг глаз.

Как сама актриса, так и врач остались довольны проделанной работой. Хирург показал, как изменилось лицо Пермяковой.

«Это еще с отеком. Будет гораздо лучше! Но в целом получилось очень натурально. Очень круто»,— оценил хирург результат.

Пользователи согласились, что звезда «Интернов» помолодела на 20 лет.

Напомним, Светлана Пермякова утверждает, что штамп в паспорте не является гарантией счастливых и долгих отношений. А Иван Охлобыстин помог Пермяковой скрыть рождение дочери.