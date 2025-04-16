Получилось натурально: Светлана Пермякова показала результат пластической операции

runews24.ru

Отметившая 53-летие Светлане Пермякова решилась на преображение. Сначала актриса сбросила лишние килограммы, а затем ей захотелось избавиться от возрастных изменений на лице.

Получилось натурально: Светлана Пермякова показала результат пластической операции
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Пермякова доверилась пластическому хирургу Карлу Тавберизде. Хирург убрал прибавляющие возраст брыли, второй подбородок, носогубные складки, подтянул кожу вокруг глаз.

Как сама актриса, так и врач остались довольны проделанной работой. Хирург показал, как изменилось лицо Пермяковой.

«Это еще с отеком. Будет гораздо лучше! Но в целом получилось очень натурально. Очень круто»,— оценил хирург результат.

Пользователи согласились, что звезда «Интернов» помолодела на 20 лет.

Напомним, Светлана Пермякова утверждает, что штамп в паспорте не является гарантией счастливых и долгих отношений. А Иван Охлобыстин помог Пермяковой скрыть рождение дочери. 

 

Тренды
Светлана Пермякова
Иван Охлобыстин