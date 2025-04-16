60-летняя супермодель поделилась кадрами в крошечном бикини

Супермодель 90-х Паулина Поризкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

60-летняя Паулина Поризкова позировала перед камерой в белом крошечном бикини с золотистыми бретелями. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

В феврале Паулина Поризкова выложила в личном блоге фото с возлюбленным Джеффом Гринштейном. Они позировали, стоя в воде. Сценарист обнимал и целовал супермодель. Манекенщица была запечатлена в черном бикини в горошек, а ее бойфренд надел голубые плавательные шорты. Звезда подиумов также показала кадры, где они с Гринштейном целовались в разных городах мира. Супермодель заявила, что они с бойфрендом уже два года вместе.

В начале мая 2023 года супермодель рассекретила роман с телесценаристом. Паулина Поризкова представила Гринштейна в социальных сетях.

Супермодель состояла в браке один раз. В 1989 году она вышла замуж за лидера группы The Cars Рика Окасека. В 1993 году у влюбленных родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м на свет появился Оливер Орион. В 2018 году стало известно о том, что супруги уже год не живут вместе.