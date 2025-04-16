Возвращение ретро: как прошлое вдохновляет современную моду

Стилистика ушедших десятилетий снова в центре внимания — дизайнеры в черпают вдохновение из модных образов 70-х, 80-х и 90-х годов. Какие винтажные тренды снова актуальны, и как адаптировать их в современных образах WomanHit рассказала Анастасия Нагорная — модель, телеведущая, обладательница титула Grand-prix Best Model Slava Zaitsev−2022.

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Женственные 70-е

В 2025 мы наблюдаем триумфальное возвращение на подиумы широких брюк палаццо и клеш, впервые ставших модным трендом 45 лет назад. Сегодня дизайнеры сочетают их с женственными блузками и укороченными топами — чтобы не перегружать образ.

Дополнить лук можно косынкой или банданой — тоже данью 70-м. Новое прочтение аксессуарам даст использование в качестве ремня.

Cмелые 80-е

Ткани с эффектом «металлик», массивные клипсы и серьги, золотые цепи, яркие броши и браслеты, перламутровые вставки, цветные колготки — все это вновь максимально актуально. Как и культовая вещь 80-х — укороченная джинсовая куртка.

Cегодня дизайнеры используют метализированные ткани в качестве акцентных деталей, гармонично сочетая их с базовыми вещами, например, джинсами или юбками. Ретро-шик образу добавляют ремни с крупной пряжкой.

Еще одна трендовая вещь из 80-х — жакет с объемными плечами. Он визуально подчеркивает линию талии и делает фигуру стройнее, поэтому подойдет практически всем.

Гранжевые 90-е

Спортивные костюмы — трендовый лук из 90-х — сейчас встречается в коллекциях многих именитых брендов. Также дизайнеры вернули в моду объемные резинки для волос, принт «со слониками», джинсы с низкой посадкой, бомберы, клетчатые рубашки и объемные свитеры.

Cпортивные костюмы и бомберы современные модельеры интерпретируют в более элегантном ключе — добавляя к ним изящные блузки и туфли на каблуке, создавая женственный и современный лук. Другие тренды этого времени остались практически без изменений — их можно вписать в гардероб, посмотрев клипы гранжевых групп.

Как внести в образ нотку ретро-стиля: 6 простых советов

Необязательно полностью копировать лук с подиума и тщательно выдерживать стилистику определенного времени. Для создания актуального образа достаточно грамотно сочетать винтажные элементы с современными вещами. Для этого можно:

добавить пару ярких серег или колье в стиле 80-х;

надеть очки в массивной оправе — авиаторы или «кошачьи глаза», как в 70-х;

дополнить наряд яркими лаковыми туфлями;

завязать на голове широкую повязку или платок, как в 90-х;

cделать высокую укладку в стиле «начес», как в 80-х;

cделать акцент на аксессуарах: крупных браслетах, массивных кольцах, объемных резинках.

Еще один ретро-аксессуар, вернувшийся в строй — берет. Cегодня в тренде не только классические модели, но и береты из кожи или с вышивкой.

Также можно создать многослойный образ, сочетая вещи из разных эпох. К примеру, актуальные в 2025 году кружевные боди прекрасно сочетаются с брюками клеш и палаццо, яркими туфлями и бомбером. Остается добавить лишь аксессуары — и трендовый лук готов.

Словом, возвращение ретро-стилей в моду позволяет нам с легкостью создавать оригинальные и запоминающиеся образы, вдохновляясь лучшими моментами прошлого. Главное — не бояться экспериментировать, ведь мода во многом — именно про это.