Муж актрисы Марии Горбань заснял ее в откровенном бикини

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, снялась в откровенном розовом бикини. Звезда позировала своему мужу — кинооператору Кириллу Зоткину и показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, которые он сделал.

© Соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«А вас Нагиев не ревнует, когда вы такие фото выкладываете?», «Вы как оберег от переедания», «Фигура — огонь», «Хороша», «Идеальная», «Статуэтка», «Супер», «Какая красавица», «Шикарная».

В начале 2021 года артистка вышла замуж за Зоткина. У пары есть общий сын — трехлетний Нилан. Звезда также воспитывает девятилетнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова. Горбань развелась с отцом первенца в 2018 году.

Артистка с семьей пока живет на Шри-Ланке. Она объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость. В декабре 2024 года Горбань увезла на Шри-Ланку своих двух собак. Звезда отмечала, что питомцы такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.