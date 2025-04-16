Натали Портман снялась в боди от Dior для глянца

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман снялась без штанов для журнала Interview.

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43-летняя знаменитость позировала на одном из кадров, стоя на коленях и держа у лица две столовые ложки. Ее запечатлели в белом боди в черную полоску бренда Dior, прозрачных черных колготках и туфлях в тон на высоких каблуках.

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Кроме того, Портман примерила в рамках съемки удлиненный бежевый пиджак Hermes и обнажающий плечи корсетный топ Valentino в сочетании с джинсами, прозрачными перчатками и жемчужными бусами.

Ранее 50-летняя американская актриса Хилари Суонк в купальниках снялась для журнала Women Health.