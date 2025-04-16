Эксперт объяснил, как вписать винтажные вещи в современный гардероб

Повседневный современный образ можно разбавить винтажным шарфом или брошью. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры «Дизайн костюма» МХПИ Юлия Туровская.

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«Новичкам, которые хотят научиться грамотно добавлять винтажные вещи в современный стиль, лучше начать с малого — аксессуаров. Один винтажный шарф или брошь могут придать образу особый характер без эффекта театральности», — заявила эксперт.

Туровская рассказала, что главное правило стильного использования винтажа – соблюдение баланса. Эксперт отметила, что ведущие дизайнеры рекомендуют придерживаться пропорции 50/50: половина образа должна состоять из винтажных элементов, а вторая половина – из современных вещей.

«Винтажную блузку можно сочетать с модными джинсами, а платье старинного кроя дополнить современными аксессуарами и актуальной прической», — объяснила Туровская.

Доцент кафедры «Дизайн костюма» МХПИ заявила, что по прогнозам мировых специалистов в 2025 году трендовыми окажутся изделия Кристиана Лакруа, работы Джорджо Армани и элементы голливудского гламура 1940-х годов.

Туровская также отметила, что среди молодого поколения набирает популярность винтаж без громких лейблов – вещи с ярко выраженным стилем определенной эпохи, но от неизвестных дизайнеров.

Эксперт обратила внимание, что при выборе винтажной одежды стоит учитывать разницу в размерах.

«Вещи, произведенные 40-50 лет назад, как правило, меньше современных. Предмет размера M того времени может соответствовать современному XS», — пояснила Туровская.

По словам эксперта, для сохранения таких вещей рекомендуется хранить их в хлопковых чехлах, использовать средства от моли и держать подальше от пластика и нейлона.

До этого ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов рассказал о вернувшемся тренде из 2010 года.