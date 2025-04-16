Белла Хадид снялась в купальнике после критики фигуры

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике после критики фигуры.

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28-летняя Белла Хадид предстала перед камерой в красно-белом купальнике в клетку, который дополнила массивными серебристыми браслетами и серьгами. Супермодель позировала с распущенными волосами, уложенными в легкие локоны. Манекенщица держала в руках парфюм собственного бренда Orebella.

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На прошлой неделе Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

До этого Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением. Бизнесвумен также надела колготки и черные остроносые туфли на каблуках. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.