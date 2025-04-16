В сети набирают популярность патчи, которые фиксируются на лбу и ограничивают мимику. Их используют для временного разглаживания кожи – без инъекций и косметологических процедур.

Суть метода в механической фиксации: кожа плотно прижимается, а движение мышц ограничивается. В течение нескольких часов лоб остается в неподвижном состоянии, за счет чего складки не углубляются. Эффект сравнивают с тейпированием, но без полного отключения мимики.

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Патч может визуально разгладить кожу, если морщины только начали появляться. Однако при выраженных заломах заметного эффекта не будет. Кроме того, результат держится недолго и требует регулярного применения – ежедневно, на несколько часов.

Такой метод можно рассматривать как дополнение к основному уходу, но не как замену профессиональным процедурам.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.