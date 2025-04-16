Эксперт объяснил любовь зумеров к спортивной одежде в офисе

Руководитель маркетингового агентства MVMNT Грейс Гаррик объяснила любовь молодежи к спортивной одежде в офисе. Соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

Известно, что представители поколения Z стали массово одеваться на работу в спортивные костюмы вместо привычных классических вещей. По словам Гаррик, высокая производительность зумеров тесно связана с их комфортом.

Эксперт отметила, что удобная одежда позволяет молодым сотрудникам быть мобильными, активными и добиваться лучших результатов.

«Поколение Z подходит к работе совсем не так, как мы. Было бы глупо не разрешать носить спортивную одежду в офисе», — высказалась она.

В то же время президент бренда спортивной одежды Halara Джессика Томпсон подчеркнула, что грань между офисной и повседневной одеждой официально стерта.

«Поскольку все больше сотрудников делят свое время между домом и офисом, растет спрос на вещи, которые гармонично сочетают в себе комфорт и профессионализм. Работникам нужна удобная одежда, которая позволит им совмещать занятия спортом и уход за собой с работой, не жертвуя при этом своим профессиональным имиджем», — заключила Томпсон.

В марте психолог объяснил желание молодежи одеваться одинаково. По данным издания, в сети появились ролики, в которых блогеры критикуют молодое поколение в одних и тех же нарядах.