Топ-5 модных аксессуаров в одежде на весну 2025 гожа

Лаконичные и сдержанные аксессуары в стиле минимализм никогда не выходили из моды с момента своего первого появления на подиумах в 90-х. Они способны выгодно дополнить образы в таких стилях, как кэжуал, спорт, сафари, актуальное ныне милитари. Стилист и художник по костюму Мария Дарина раскрыла секреты трендовых образов.

© unsplash

Пояс-шнур из кожи

Такой пояс до сих пор очень актуален. Стоит приобрести его для сочетания с платьями, комбинезонами, брюками или шортами в стиле сафари, кэжуал.

«Важный момент — не приталивайте таким поясом жакет, если он откровенно относится к бизнес-кэжуал стилю, несмотря на то, что стилисты из социальных сетей сняли миллион видео про это. Такой стилистический прием устарел спустя сезон после своего появления на подиуме», — отмечает стилист.

Кольца из прозрачных смол или пластиков геометрических форм

Подобные украшения дополнят образы в стиле минимализм, футуризм. Аксессуары лучше выбирать белого (прозрачного) цвета или ярких оттенков.

«Особенно хорошо плотное кольцо, одно или несколько штук будут выглядеть с образами с актуальной ныне голубой рубашкой», — считает эксперт.

Они бывают разных размеров и самых причудливых форм, не бойтесь экспериментов.

Сумка-кисет

«Среднего размера (чтоб помещался кошелек и телефон) или совсем крошки на кожаном длинном ремне, сливочного, шоколадного или карамельного оттенков удачно дополнят современный весенний и гардероб», — рассказывает эксперт.

Такие сумки можно сочетать не только с привычным нам стилем кэжуал, но и с вещами в английском стиле, то есть с тем, что мы привыкли считать классикой.

Массивные серьги-каффы

«Серьгу-кафф большого размера можно носить как соло на одном ухе, так и группой из кафф одного или разных диаметров», — рекомендует стилист.

Здесь все зависит от вашего личного комфорта.

Броши

В прошлом сезоне упор делался на украшение одежды винтажными брошами, в этом же сезоне самая актуальная модель — в стиле минимализма. Она может быть выполнена как в серебре, так и в золоте.

«По форме — это броши-булавки, круассанчики, геометрических форм. Могут быть даже цветы и ракушки без страз и эмалей. Чистая форма, никаких лишних деталей», — делится эксперт.

С их помощью драпируют рубашки, слишком длинные брюки и трикотажные юбки.

Обязательно прикупите себе эти трендовые аксессуары на весну и даже лето. Они отлично дополнят любой образ, придадут ему «многослойности» и детализированности. Ваш лук будет не только интересным, но и продуманным, а это +100 к уверенности.