В Сети появилось приложение с виртуальной примерочной

Онлайн-шоппинг — это удобно и быстро, а иногда и рискованно. Как понять, впишется ли обновка в гардероб, с чем её сочетать и сядет ли она по фигуре? Теперь создавать луки станет проще: VK запустил демо-версию примерочной в своём мобильном приложении.

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Юзеры смогут бесплатно создавать образы в 2D-формате по собственной фотографии. Нужно просто загрузить изображение в полный рост, после чего сервис оценит ваши параметры и примерит выбранные вещи с учётом их длины и посадки по фигуре.

Для онлайн-примерочной уже доступны одежда и аксессуары от 20 российских брендов. Ни на что не намекаем, но звучит как отличный повод обновить гардероб к лету.

Впрочем, если модные расходы бюджет пока не предусматривает, можно скачать своё фото в готовом онлайн-образе. Войдёте в новый сезон с классной аватаркой.