Итальянская ведущая восхитила фанатов откровенным летним образом

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фанатам откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

© Соцсети

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN позировала на снимке, сидя на диване в зеленой мини-юбке, которая оголила часть ягодиц. Также она надела и расстегнула серую кофту с оранжевой меховой отделкой. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала полуобнаженную грудь.

© Соцсети

© Соцсети

Кроме того, Леотта дополнила образ черными сапогами на шпильках и с широкими голенищами и массивной золотистой цепочкой на шее.

Ранее в апреле Дилетта Леотта показала фото в халате на голое тело во время поездки в Неаполь.