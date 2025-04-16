В Австралии создан кожзам из растений и переработанной одежды

Компания Alt. Leather из Австралии разработала экологичную альтернативу натуральной и синтетической коже — материал на растительной основе, созданный без использования продуктов животного происхождения, пластика или токсичных компонентов.

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Материал подходит для обуви, одежды, автомобильной отделки и обивки мебели.

Главная особенность материала — его биосостав: 100% компонентов получены из регенеративных растений, а 10% — из текстильных и целлюлозных отходов, которые в противном случае отправились бы на свалку или сожжены. В производстве используются крахмалы, целлюлоза, растительные смолы и переработанные волокна. Такой подход снижает углеродный след и позволяет избегать вредных выбросов, характерных для животной и ПВХ-кожи.

По оценке Alt. Leather, их материал:

производит в 3 раза меньше выбросов, чем натуральная кожа;

на 30–70% экологичнее, чем синтетика на основе полиуретана и ПВХ;

тратит на 60–65% меньше энергии при производстве;

и снижает водопотребление вдвое по сравнению с традиционной кожей.

Работы компании поддерживает CSIRO — научно-промышленное агентство Австралии. Совместно с CSIRO Alt. Leather протестировала технологию на промышленном оборудовании и подтвердила её масштабируемость. Материал успешно использовался в Индии для пошива обуви и сумок на фабриках в Нойде и Ченнаи.

Кроме того, компания работает над улучшением утилизации: материал уже проходит тесты на разлагаемость и вторичную переработку.

«Мы проектируем не просто кожу, а материал, у которого есть экологичный жизненный цикл», — подчёркивают в Alt. Leather.

Стартап рассчитывает, что его кожа нового поколения сможет заменить традиционные решения в моде, автоиндустрии и текстиле, минимизируя экологический ущерб и отходы.