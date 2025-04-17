Politico: ЕК запретила использование ИИ на онлайн-заседаниях

Еврокомиссия запретила использование виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта на онлайн-заседаниях, пишет Politico.

В публикации отмечается, что теперь перед началом встреч на первом слайде презентации появляется надпись: «Использование агентов ИИ запрещено».

Как утверждается, впервые ЕК ввела такое ограничение на прошлой неделе — о причинах данного запрета не говорится.

Издание пишет, что решение является неожиданным, так как широкое применение агентов ИИ было упомянуто в документе ЕК по виртуальной реальности от 31 марта.

Издание Politico ранее писало, что Еврокомиссия в ответах на запросы использует ИИ.