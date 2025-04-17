«Это слишком». Непристойный наряд телезвезды в суде вызвал споры в Сети

Американская телеведущая Габби Уинди в откровенном наряде пришла на собственную свадьбу, которая проходила в здании суда, и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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34-летняя знаменитость выбрала для церемонии белое платье длины мини, верх которого состоит из прозрачной водолазки, а низ — из юбки с объемными оборками. При этом Уинди решила не надевать под изделие бюстгальтер.

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Пользователи удивились выбору телезвезды и принялись обсуждать его в комментариях под постом.

«Серьезно? Появиться в таком виде — не уважать себя», «Извините, но это платье без бюстгальтера — это слишком», «Ужасное свадебное платье», «Грустно, что ты решила привлечь к себе внимание с помощью такого непристойного наряда», «Самое безвкусное платье в мире», «Кажется, тебе нужна помощь», — высказывались они.

В декабре прошлого года блогерша и дизайнер интерьеров Джейд Ярбро в откровенном наряде пришла на свадьбу подруги и подверглась критике в сети.