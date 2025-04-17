62-летняя Деми Мур снялась в откровенном образе для журнала

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в откровенном образе для журнала Time. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

62-летняя звезда «Субстанции» предстала на размещенном кадре в черном лонгсливе и экстремально коротких шортах бренда Dolce & Gabbana. При этом она примерила остроносые туфли Nina Ricci в тон наряду, а в качестве украшений выбрала серьги с массивными камнями и кольцо из ассортимента марок De Beers и Boucheron.

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В то же время знаменитость попозировала для обложки Time в белой рубашке без рукавов, черных брюках и лакированных туфлях с красной подошвой. Известно, что наряд был предоставлен Мур брендами Victoria Beckham и Christian Louboutin.

В марте сообщалось, что дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз», в котором она сыграла главную роль.