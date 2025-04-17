Лена Перминова показала откровенное фото своего нового бойфренда

38-летняя Лена Перминова, которая незадолго до наступления 2025 года объявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым после 19 лет отношений, продолжает радовать поклонников горячими фотографиями своего нового избранника.

Роман с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым Лена подтвердила в начале марта, а сейчас пара наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Собственно, если твой бойфренд модель, то выкладывать в соцсети его фотографии (особенно те, на которых он с обнажённым торсом) кажется чем-то вполне логичным. Перминова себе в удовольствии не отказывает, да и её подписчикам, кажется, приятно посмотреть на Романова в полотенце вокруг бёдер. Лазурные воды Индийского океана на втором плане прилагаются.

Напомним, по словам инсайдеров, Лена и Тарас уже несколько месяцев вместе, за это время они уже успели устроить себе каникулы в Куршевеле. Где и при каких обстоятельствах познакомились наши голубки — неизвестно. Почти 10-летняя разница в возрасте влюблённых явно не смущает. Впрочем, Перминовой не привыкать: с Александром Лебедевым её разделяли 27 лет, правда он был старше. Напомним, у них есть четверо детей.