Эксперт объяснила, как правильно использовать витамин С в уходе

Средства с витамином C защищают кожу от свободных радикалов, стимулируют выработку коллагена и уменьшают пигментацию, способствуя омоложению и улучшению общего состояния кожи. Однако витамин С - один из самых прихотливых ингредиентов в косметике, поэтому для достижения наибольшей результативности в его применении необходимо соблюдать несколько правил, рассказала "РГ" технолог-разработчик Aravia Laboratories Александра Попова.

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По словам эксперта, важно использовать средства с содержанием стабилизированных форм витамина С, которые не подвержены окислению и не вызывают раздражения даже на чувствительной коже. Данная форма водо- и жирорастворима, а значит, способна проникать сквозь липидный слой кожи, способствуя синтезу коллагена, ингибированию меланина и снижению процесса повреждения клеток в результате окисления.

Витамин С возможно совмещать с гиалуроновой кислотой и ниацинамидом в низкой концентрации, а вот с ретинолом этот компонент не сочетается. Возможно, будет лучше использовать аскорбиновую кислоту после завершения курса ретинола. Либо попробовать схему: витамин С утром, ретинол вечером. Реакция кожи подскажет, насколько возможен подобный подход.

Рекомендуется хранить средства с витамином С при комнатной температуре в герметичном непрозрачном флаконе с помпой. В этом случае срок годности препарата со стабильной формой может достигать 12 месяцев. Нестабильные формы обычно хранятся не более полугода.

Для повышения эффективности действия аскорбиновой кислоты специалист советует применять комплексный уход. После умывания нанести тоник, затем сыворотку и через пару минут крем с содержанием SPF. После этого можно использовать тональное средство. Такой подход улучшит текстуру кожи, выровняет тон лица, увлажняет и обеспечивает защиту от раннего старения.

По словам эксперта, витамин С можно использовать весной и летом, но не стоит забывать про использование защиты от солнца.