Как распознать «серого» косметолога: пять тревожных признаков

В последние годы заметно выросло число пациентов, пострадавших от некачественных процедур. Как отличить профессионального врача от недобросовестного специалиста, работающего без лицензии, рассказала «ФедералПресс» основатель косметологической клиники, предприниматель Ксения Афонина.

«Сегодня все чаще к нам приходят пациенты с осложнениями после так называемых «авторских методик», за которыми нередко скрываются несертифицированные препараты и отсутствие медицинского образования», – заявила Афонина.

Она отметила, что перечень медицинских услуг должен оказываться не на дому, а специальных клиниках, имеющих лицензию на проведению соответствующих процедур. Это легко проверить: достаточно ввести ИНН организации на сайте Росздравнадзора.

«Если лицензии нет, а вам предлагают инъекционные методики, это прямая угроза вашему здоровью», – подчеркнула эксперт.

Чистота, стерильность, наличие одноразовых расходников и индивидуальной упаковки инструментов также должны присутствовать. Если кабинет напоминает салон красоты, а не медицинское учреждение, стоит насторожиться, предупредила специалист.

Добросовестный косметолог всегда оформляет договор, выдает информированное согласие и кассовый чек с указанием конкретной процедуры и применяемых препаратов. В противном случае пациент оказывается незащищенным с юридической точки зрения.

Афонина объяснила, что профессионал всегда выясняет наличие хронических заболеваний, аллергий и особенностей здоровья перед началом процедуры. Если врач не интересуется состоянием – это можно расценивать как нарушение стандартов медицинской безопасности.

Кроме того, косметолог, проводящий инъекции или аппаратные вмешательства, обязан иметь диплом врача и сертификаты на используемые препараты. Сертификаты о прохождении курсов косметолога не дают права делать уколы.

По словам эксперта, доверять можно только клиникам с лицензией, прозрачной документацией и квалифицированным штатом. В противном случае визит к косметологу может обернуться серьезными осложнениями.