Как выбрать треккинговые ботинки

Что отличает дорогие варианты и на чём экономить точно не стоит?

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Любой, кто хотя бы раз отправлялся в серьёзный поход, знает: от состояния стоп напрямую зависит впечатление от всей вылазки. Болит нога — болит всё тело. Натирание, дискомфорт, плохая фиксация — и вот уже не важны виды, палаточные посиделки и даже хорошая погода.

«Стопы в походе — как шасси у автомобиля: если они не справляются с нагрузкой, вы никуда не доедете. Поэтому покупка треккинговых ботинок — это не вопрос эстетики или моды, а вопрос выживания, пускай и в малом масштабе», — Давид Кумаритов, PRO-эксперт «Спортмастер PRO».

Треккинговая обувь и выбор маршрута

Если маршрут — это ПВД (поход выходного дня) по укатанным тропам без резких перепадов высот и массы снаряжения, вполне подойдут треккинговые кроссовки. Они лёгкие, дышащие и гибкие, главное — чтобы подошва имела агрессивный протектор и амортизацию.

Если планируется путешествие на несколько дней в горах, с тяжёлым рюкзаком, по каменистой местности, с осыпями или снежниками — тут уже работают другие законы. Понадобятся ботинки с высокой жёсткой подошвой, агрессивным протектором, поддержкой голеностопа и мембраной, защищающей от воды и снега. Чем выше нагрузки, тем выше должна быть и обувь для походов, чтобы стабилизировать сустав и не дать ноге «гулять».

Длительные маршруты от трёх-четырёх дней требуют обуви, способной держать форму и обеспечивать защиту в течение длительного времени. Это должны быть высокие ботинки с мощной шнуровкой, из качественных материалов, с усилением в зоне пятки и носка. Хорошо, если у них есть дополнительная амортизация, чтобы смягчить ударные нагрузки на позвоночник и колени. Такие ботинки не обязательно самые лёгкие, но они — самые надёжные.

Материалы и конструкция

Верх ботинок

Кожа — это проверенная классика: прочная, эластичная, идеально садится на вашей ноге, отлично держит тепло и долго служит. Отдельно стоит выделить нубук или замшу, кожу с влагозащитной пропиткой. Однако такая обувь тяжелее, требует регулярного ухода и «разноски» — так что сразу отправляться в новых ботинках в многодневный поход не стоит.

Синтетика легче, быстрее сохнет, часто лучше дышит. В условиях высокой влажности и частых дождей современные синтетические материалы с мембранами показывают себя лучше натуральных, особенно в тёплое время года. Однако такие модели быстрее изнашиваются и хуже поддаются ремонту.

Мембрана

Мембранная ткань — это страховка от непогоды. Если есть вероятность дождя, снега или даже просто холодной росы — без неё никак. Эталоном считается Gore-Tex: материал не пропускает влагу снаружи и выводит испарения изнутри. Это особенно важно в горах и в межсезонье, когда мокрая обувь может стать причиной переохлаждения.

Есть и аналоги: eVent, OutDry, Dry-Line — у каждого свои плюсы и минусы, но все они работают по одному принципу.

Важно помнить: даже с мембраной обувь нуждается в правильной сушке и уходе, иначе её свойства быстро теряются.

Подошва

Подошва должна держать вас на любом покрытии. Чем агрессивнее и глубже протектор — тем лучше сцепление с поверхностью, будь то камни, мокрые корни или грязь. Один из лучших производителей — итальянский Vibram. Их подошвы, отмеченные жёлтым логотипом, легко узнать. Другие достойные варианты — Continental и Michelin. Важно также, чтобы подошва была многослойной: жёсткий наружный слой обеспечит хорошее сцепление, амортизирующий средний — для комфорта, а специальная вставка в пятке поможет гасить удары.

Удобство и поддержка

Примерка — ключевой этап выбора ботинок. Наденьте плотный носок, зашнуруйте ботинок, как в походе, пройдитесь по лестнице. Пятка не должна «гулять», а пальцы — упираться в носок. Желательно примерять обувь вечером, когда нога чуть отекает — это приблизит условия к реальным.

Низкие модели подойдут только для простых маршрутов. Средние и высокие — для серьёзных треков, особенно с рюкзаком. Такая обувь фиксирует голеностоп и снижает риск вывихов.

Кроме того, суставы и позвоночник от ударных нагрузок спасёт хорошая промежуточная подошва (например, из EVA или PU). А дополнительные вставки под пяткой и сводом стопы обеспечат плавность шага. Анатомическая стелька тоже играет важную роль — при необходимости её можно заменить на ортопедическую.

Как выбрать правильный размер

Лучший способ — примерить вживую. Но если заказываете онлайн, ориентируйтесь на европейскую размерную сетку. Добавляйте 0,5-1 см к длине стопы — на носки и набухание ноги в течение дня.

Обязательно примеряйте ботинки в тех носках, в которых будете ходить в походе. Можно использовать двойные: тонкая подкладка и плотный наружный. Это минимизирует риск мозолей.

Уход за ботинками

Самый важный этап после похода — вычистить грязь щёткой. Сначала сухой, без использования средств, затем — с добавлением специальной пены. А вот мочить и замачивать ботинки не стоит: так обувь быстро потеряет форму.

Сушить ботинки необходимо при комнатной температуре, с формодержателями внутри. Сушка у батарей и других источников тепла приведёт к повреждениям. Если времени мало, можно использовать инфракрасные сушилки — помимо прочего, они помогут избавиться от бактерий.

Наносите защитные средства для кожи и мембран. Это продлевает срок службы и сохраняет водоотталкивающие свойства. Но не используйте жирные кремы или воск: они забивают поры мембраны.

Наконец, храните ботинки в сухом проветриваемом месте. Лучше не в коробке, а на открытой полке. Внутрь можно положить газету или специальные вставки — они впитают влагу и не дадут образоваться запаху.

Ценовой диапазон

Цена в большинстве случаев напрямую отражает качество материалов, технологий и сборки. Бюджетные модели (до 6-8 тыс. рублей) обычно простые по конструкции ботинки с невысоким ресурсом. Часто они без полноценной мембраны или с аналогами, уступающими по качеству. Подошвы на них мягче, протекторы — менее агрессивные.

Средний сегмент (10-18 тыс.) предлагает достойный баланс между комфортом, защитой и долговечностью. Здесь можно встретить модели с Vibram-подошвой, фирменной поддержкой пятки, хорошей фиксацией и мембранами вроде Gore-Tex.

А вот премиум (от 20 тыс.) — это уже топовые бренды с лучшими материалами и десятилетиями инженерных разработок, ботинки, идеально подходящие для сложных экспедиций.

Треккинговая обувь — оптимальное сочетание комфорта и безопасности, инвестиция в собственное здоровье и хорошее самочувствие. Не экономьте, не торопитесь с выбором, ориентируйтесь не только на бренд, но и на характеристики. Понимание своих потребностей — вот главный ориентир, который поможет понять, какие ботинки вам подходят.