Модный дом Hermes объявил о повышении цен для американцев из-за пошлин Трампа

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Французский дом моды Hermes решил повысить цены на свои товары в США, чтобы компенсировать убытки из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом 10-процентных пошлин. Об этом сообщило агентство AFP.

Французский дом моды решил повысить цены на товары в США
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«Мы находимся на этапе завершения этого процесса, и он позволит нам нейтрализовать влияние [таможенных пошлин]», — сказал финансовый директор компании Эрик Хальгуэ.

По его словам, цены в США вырастут с «1 мая и затронут все сферы бизнеса». Однако Хальгуэ не привел конкретных цифр.

16 апреля Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,2% — на 0,6 п.п. ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике.

До этого Трамп заявил, что США получают рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам. По словам главы государства, доходы от тарифов позволяют снизить цены почти на все товары в стране, в том числе на бензин и продовольствие.

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