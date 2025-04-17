Мужчина рассказал о процедуре уколов из спермы лосося в Южной Корее

Путешественник Ники Кельвин отправился в Южную Корею ради уколов красоты и поделился результатом. О своем опыте он рассказал на личной странице @nickykelvin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летний блогер пояснил, что никогда раньше не делал процедуры для лица. Он выбрал Сеул, потому что, по его мнению, это лучшее место в мире для ухода за кожей.

Кельвин решил сделать инъекции со спермой лосося, которые обрели массовую популярность у звезд и любителей косметологии. В клинике ему сначала провели процедуру для глубокого увлажнения и восстановления кожи, а потом нанесли толстый слой маски.

За обезболивающим кремом и дезинфекцией последовали 700 уколов препаратом, который стимулирует выработку коллагена и эластина, увлажняет и омолаживает кожу. В завершение процедуры Кельвину сделали тканевую маску и светодиодную терапию. После приема его лицо некоторое время выглядело неровным.

Неделю спустя блогер поделился результатом. По его словам, кожа стала выглядеть свежее.

«Неплохо для старика», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что женщины стали массово отказываться от ботокса в пользу уколов со спермой лосося. В таким инъекциям прибегали певица Charli XCX, Ким Кардашьян и Дженнифер Эннистон.