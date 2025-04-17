Екатерина Варнава решила распродать свою модную одежду

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава решила распродать одежду на миллионы рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

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Так, звезда представила к покупке 57 брендовых позиций, общая стоимость которых составила 2,653 миллиона рублей. Среди них — светлые короткие шорты Miu Miu с принтом и черная кожаная куртка Gucci. Цены на товары стартуют от 14 тысяч рублей, а завершаются на 220 тысячах рублей.

В декабре 2024 года жена Ивана Янковского решила распродать гардероб более чем на миллион рублей. Согласно представленным на платформе позициям, звезда предлагала к покупке 36 товаров российских и зарубежных марок.