Образ в духе старого Голливуда – это не только элегантные очки и красная помада, но и правильно повязанный платок. Эту деталь обожали Одри Хепберн, Софи Лорен и Грейс Келли.

Чтобы завязать платок в голливудском стиле, понадобится легкий квадратный платок из шелка или тонкой ткани. Сначала платок складывают по диагонали, чтобы получился треугольник. Затем накидывают его на плечи: широкая часть остается сзади, а два свободных конца – спереди. Их завязывают на два плотных узла.

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Далее узел аккуратно разворачивают назад – он оказывается на затылке, а широкую часть платка приподнимают и надевают на голову, как капюшон.

Подробнее о том, как завязать такой платок, рассказала в своем видео блогер @nosachevastyle.